Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika
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Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

11.04.2022 23:36

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Son haftalarda Avrupa yarışının içinde kalmak istiyoruz.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Son haftalarda Avrupa yarışının içinde kalmak istiyoruz. Bu maç bir fırsattı bizim için ama sahadan mağlup ayrıldık." dedi.

Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 4-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, rakibini galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Beklemedikleri bir skor ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Erdoğan, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını kaydetti.

Antalyaspor'un iyi bir galibiyet serisi yakaladığını anımsatan Erdoğan, "Biz de Ocak ayında yaşadığımız sıkıntıların ardından puanlar topluyor ve üst gruba dahil olmuştuk. Son haftalarda Avrupa yarışının içinde kalmak istiyoruz. Bu maç bir fırsattı bizim için ama sahadan mağlup ayrıldık." dedi.

Oyunsal anlamda kendilerine yakışmayan goller yediklerini aktaran Erdoğan, "Antalyaspor'un hücum organizasyonlarına çalışmamıza rağmen o golleri yedik. Futbol hata oyunu. Daha çok hata yapan bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Öne geçme ve beraberllik fırsatları da yakaladık. Değerlendirmede sıkıntılar yaşadık. Maçın analizini yapıp hatalarımızdan ders çıkartacağız. Sivasspor maçında bu mağlubiyeti telafi ederiz. " diye konuştu.

Oyuncuları Riberio'nun yediği kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu belirten Erdoğan, pozisyonun sarı kartlık olduğunu ve Riberio'nun oyundan çıkmasının ardından maçın gidişatının değiştiğini sözlerine ekledi.

Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika
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