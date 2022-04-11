Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk - Son Dakika
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Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk

11.04.2022 23:41

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Harika bir gidişatımız var. Bu maçta da doğru anlarda bulduğumuz gollerle maçı koparttık. Çok iyi bir skorla galibiyeti elde ettik." dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Harika bir gidişatımız var. Bu maçta da doğru anlarda bulduğumuz gollerle maçı koparttık. Çok iyi bir skorla galibiyeti elde ettik." dedi.

Groenendijk, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, 10 maçtır oluşturdukları hikayenin bir parçası olmanın kendisi için çok mutluluk verici olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana iç sahada sadece tek bir maç kaybettiklerini anımsatan Groenendijk, "Harika bir gidişatımız var. Bu maçta da doğru anlarda bulduğumuz gollerle maçı koparttık. Çok iyi bir skorla galibiyeti elde ettik. Bunu taraftarlarımızla paylaşmak çok güzel bir duygu. Stadımızı her zaman dolu görmek istiyoruz." dedi.

Ligin son 8 haftasında 24 puan hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Groenendijk, "2 maçtan 6 puan aldık. Geriye 18 puan kaldı. Geriye kalan 6 maçta bu müthiş hikayeyi ne seviyeye kadar götüreceğimizi bilmiyorum. İnşallah bütün puanları alırız. Avrupa hayalimiz tabi ki var. Buna ulaşmak süreç meselesi. Birçok puana ihtiyacımız var. Bir şeyleri başarmak için inanmak gerekiyor. Biz inanıyoruz. Kesin olur mu? Emin değilim. Puan farkı oldukça fazla. Biz kazanmaya devam edelim. Maç maç ilerleyelim. Bakalım nereye varacağız." diye konuştu.

Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Alfons Groenendijk - Son Dakika
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