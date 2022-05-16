Antalyasporlu Ali Emre, milli takımda - Son Dakika
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Antalyasporlu Ali Emre, milli takımda

16.05.2022 17:28
Antalyasporlu Ali Emre, milli takımda

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'na, Antalyaspor'un gol kralı sporcusu Ali Emre Babacan da davet edildi.

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'na, Antalyaspor'un gol kralı sporcusu Ali Emre Babacan da davet edildi.

Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 1-10 Haziran tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştireceği 1. hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki 22 kişilik kamp kadrosuna Antalyaspor'un gol kralı sporcusu Ali Emre Babacan da davet edildi. - ANTALYA

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Akdeniz Oyunları, Ali Emre, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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