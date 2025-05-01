Aras Kargo\'da 8 Ayrılık

SULTANLAR Ligi'ndeki ilk sezonunu düşme hattının 2 basamak üstünde 11'inci sırada tamamlayan Aras Kargo'da takımdan ayrılan oyuncusu sayısı 8'e yükseldi. Daha önce Elisa Tuana Köse, Büşra Güneş, Ecesu Soner, Hanna Klimets, Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar'la yollarını ayıran İzmir temsilcisi şimdi de pasör çaprazı Selen Köse ve İtalyan smaçör Elena Perinelli ile vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımıza teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.