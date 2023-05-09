İtalyan ekibi Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barcelona'da çektirdiği bir fotoğrafta Arda Turan'ı taklit etti.
Ebrar, Arda Turan'ın Barcelona'da bankta dizini tuttuğu meşhur pozu taklit edip paylaşım yaptı. Aynı yere oturan Ebrar, Arda'yı etiketleyip "Olmuş mu hocam! Arda Turan" notunu düştü.
Arda Turan ise bu fotoğrafa Türk bayrağı ve kupa emojilerini ekleyip "Muhteşem olmuş, keyfin bol olsun" cevabını verdi. İkilinin sosyal medyadaki bu diyaloğuna büyük etkileşim geldi.
Son Dakika › Spor › Arda Turan, taklidini yapan Ebrar Karakurt'a yolladığı yanıtla gündeme damga gibi girdi - Son Dakika