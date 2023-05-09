Arda Turan, taklidini yapan Ebrar Karakurt'a yolladığı yanıtla gündeme damga gibi girdi - Son Dakika
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Arda Turan, taklidini yapan Ebrar Karakurt'a yolladığı yanıtla gündeme damga gibi girdi

09.05.2023 00:19

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Arda Turan'ın Barcelona'da çektirdiği fotoğrafı taklit etti. Bu paylaşımın ardından Arda Turan, "Muhteşem olmuş, keyfin bol olsun" diyerek karşılık verdi. İkilinin diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu.

İtalyan ekibi Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barcelona'da çektirdiği bir fotoğrafta Arda Turan'ı taklit etti.

MEŞHUR POZU VERDİ

Ebrar, Arda Turan'ın Barcelona'da bankta dizini tuttuğu meşhur pozu taklit edip paylaşım yaptı. Aynı yere oturan Ebrar, Arda'yı etiketleyip "Olmuş mu hocam! Arda Turan" notunu düştü.

Arda Turan, taklidini yapan Ebrar Karakurt'a yolladığı yanıtla gündemi salladı

"MUHTEŞEM OLMUŞ"

Arda Turan ise bu fotoğrafa Türk bayrağı ve kupa emojilerini ekleyip "Muhteşem olmuş, keyfin bol olsun" cevabını verdi. İkilinin sosyal medyadaki bu diyaloğuna büyük etkileşim geldi.

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Arda Turan, taklidini yapan Ebrar Karakurt'a yolladığı yanıtla gündemi salladı Arda Turan, taklidini yapan Ebrar Karakurt'a yolladığı yanıtla gündemi salladı

Ebrar Karakurt, Arda Turan, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan, taklidini yapan Ebrar Karakurt'a yolladığı yanıtla gündeme damga gibi girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan, taklidini yapan Ebrar Karakurt'a yolladığı yanıtla gündeme damga gibi girdi - Son Dakika
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