2022 Dünya Kupası'nda kazanan Arjantin oldu. Arjantin, penaltılara giden finalde Fransa'yı mağlup ederek 36 yıllık kupa hasretini dindirdi. Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, Altın Eldiven ödülüne layık görüldü.
Ancak Martinez'in ödülle tribüere çektiği hareket sevinç kutlamalarına damga vurdu. Martinez'in zaferle ilgili yaptığı açıklama sırasında ise TRT'de ilginç anlar yaşandı.
TRT tercümanı, Emiliano Martinez'in sevinçten ağlayarak yaptığı açıklamayı kendisi de ağlayarak tercüme etti. Bu ilginç olay sosyal medya gündemine damga vurdu.
Son Dakika › Spor › TRT tercümanı ağlayan Arjantinli futbolcuyla birlikte gözyaşı döktü - Son Dakika