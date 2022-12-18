TRT tercümanı ağlayan Arjantinli futbolcuyla birlikte gözyaşı döktü - Son Dakika
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TRT tercümanı ağlayan Arjantinli futbolcuyla birlikte gözyaşı döktü

18.12.2022 23:15

Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'in sevinçten ağlayarak yaptığı açıklamayı TRT tercümanı da ağlayarak çevirdi. Canlı yayında yaşanan bu ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

2022 Dünya Kupası'nda kazanan Arjantin oldu. Arjantin, penaltılara giden finalde Fransa'yı mağlup ederek 36 yıllık kupa hasretini dindirdi. Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, Altın Eldiven ödülüne layık görüldü.

HAREKETİ DAMGA VURDU

Ancak Martinez'in ödülle tribüere çektiği hareket sevinç kutlamalarına damga vurdu. Martinez'in zaferle ilgili yaptığı açıklama sırasında ise TRT'de ilginç anlar yaşandı.

AĞLAYARAK TERCÜME ETTİ

TRT tercümanı, Emiliano Martinez'in sevinçten ağlayarak yaptığı açıklamayı kendisi de ağlayarak tercüme etti. Bu ilginç olay sosyal medya gündemine damga vurdu.

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Arjantin, Katar, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: TRT tercümanı ağlayan Arjantinli futbolcuyla birlikte gözyaşı döktü - Son Dakika
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