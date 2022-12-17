Messi forması almak isteyenlere üzücü haber! Üretici firma "İmkansız" dedi - Son Dakika
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Messi forması almak isteyenlere üzücü haber! Üretici firma "İmkansız" dedi

17.12.2022 17:18

Dünya Kupası'nda Fransa ile final maçına çıkacak Arjantin'in formalarını üreten dünyaca ünlü spor markası, Lionel Messi formalarının dünya çapında tükendiğini duyurdu. Üretici firma, talebe oranla üretime yetişmenin imkansız olduğunu açıkladı.

Son Dünya Kupası'na çıkacak Lionel Messi için forma üretici firmasından çarpıcı bir açıklama geldi. Dünya Kupası'nda final maçında Arjantin ile Fransa Pazar günü karşı karşıya gelecek. Turnuvada 5 gol ve 3 asistle mücadele eden Lionel Messi, ülkesinin final yolculuğunda en önemli katkıya sahip oldu. Diğer taraftan, süper yıldız oyuncunun formalarına olan ilgi çılgınlık seviyesini de aştı.

YETİŞTİRİLMESİ İMKANSIZ

Arjantin'in forma üreticisi dünya çapında mavi-beyazlı Messi formasının tükendiğini açıkladı. Çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin; hangi beden olursa olsun şu anda dünya üzerinde Arjantin forması kalmamış durumda. Üretici firma, talebe oranla üretimleri yetiştirmenin imkansız olduğunu belirtiyor. Buenos Aires, Madrid, Doha, Tokyo veya İstanbul; hangi şehirde olursa olsun üreticinin mağazalarında arkasında 10 numaralı Lionel Messi yazan Arjantin formaları tükendi.

"BU ÜRETİCİ FİRMANIN SORUNU"

Konuyla ilgili Arjantin Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi. Federasyon açıklamasında; "Daha çok satılmasını istiyor olsak da; yapabileceğimiz bir şey yok. Halkın öfkesinin farkındayız ancak bu üretici firmanın sorunu. Önlerinde insan gücü ve ithalat gibi engeller var." ifadelerine yer verildi. Zamanla yarışan üretici firma, final gününe kadar yeni formaları piyasaya sürmeye çalışacak.

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Son Dakika Spor Messi forması almak isteyenlere üzücü haber! Üretici firma 'İmkansız' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi forması almak isteyenlere üzücü haber! Üretici firma "İmkansız" dedi - Son Dakika
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