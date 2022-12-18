Arjantinli yıldızın rüyası gerçek oldu! Ronaldo mu Messi mi tartışmaları bitti - Son Dakika
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Arjantinli yıldızın rüyası gerçek oldu! Ronaldo mu Messi mi tartışmaları bitti

18.12.2022 21:53

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin oldu. Penaltılara giden finalde Fransa'yı mağlup eden Arjantin'in 36 yıllık hasreti sona erdirdi. Lionel Messi, uzun yıllardır kıyaslandığı rakibi Cristiano Ronaldo ile aradaki makası iyice açmış oldu.

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak pek çok tartışmaya son vermiş oldu. Cristiano Ronaldo ve Maradona ile kıyaslanan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası kazanamadığı için rekabette önde görülmüyordu. Messi'nin koleksiyonundaki eksik Katar'da tamamlanmış oldu.

'Ronaldo mu Messi mi?' tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü

TAKIMINI SIRTINDA TAŞIDI

Lionel Messi, 7 maçta 7 gol ve 3 asist üreterek Arjantin'i şampiyonluğa taşıdı. 35 yaşındaki yıldız turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi.

'Ronaldo mu Messi mi?' tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü

FARKI İYİCE AÇTI

Uzun yıllardır Cristiano Ronaldo ile çekişen Lionel Messi, rakibine bu kupayla büyük fark attı. 5 Ballon d'Or'u bulunan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin bu ödülü 7 kez kazanmasıyla geri plana düşmüştü. Messi'nin Dünya Kupası zaferi ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesiyle bu rekabette makas iyice açılmış oldu.

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Arjantin'in şampiyon olduğu Dünya Kupası'nda gol kralı Fransız yıldız oldu Arjantin'in şampiyon olduğu Dünya Kupası'nda gol kralı Fransız yıldız oldu 'Ronaldo mu Messi mi?' tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü 'Ronaldo mu Messi mi?' tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü

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Son Dakika Spor Arjantinli yıldızın rüyası gerçek oldu! Ronaldo mu Messi mi tartışmaları bitti - Son Dakika


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