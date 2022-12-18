Arjantinli yıldızın rüyası gerçek oldu! Ronaldo mu Messi mi tartışmaları bitti

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak pek çok tartışmaya son vermiş oldu. Cristiano Ronaldo ve Maradona ile kıyaslanan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası kazanamadığı için rekabette önde görülmüyordu. Messi'nin koleksiyonundaki eksik Katar'da tamamlanmış oldu.

TAKIMINI SIRTINDA TAŞIDI

Lionel Messi, 7 maçta 7 gol ve 3 asist üreterek Arjantin'i şampiyonluğa taşıdı. 35 yaşındaki yıldız turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi.

FARKI İYİCE AÇTI

Uzun yıllardır Cristiano Ronaldo ile çekişen Lionel Messi, rakibine bu kupayla büyük fark attı. 5 Ballon d'Or'u bulunan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin bu ödülü 7 kez kazanmasıyla geri plana düşmüştü. Messi'nin Dünya Kupası zaferi ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesiyle bu rekabette makas iyice açılmış oldu.