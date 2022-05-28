Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

28.05.2022 10:13

- Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı Arnavutköy'de Belediye Spor şampiyonluğu binlerce vatandaşın katılımı ile kutlandı Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde oynanan Artvin Hopaspor maçını kazanarak TFF 2.

- Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Arnavutköy'de Belediye Spor şampiyonluğu binlerce vatandaşın katılımı ile kutlandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde oynanan Artvin Hopaspor maçını kazanarak TFF 2. Lig'e yükselen Arnavutköy Belediye Spor'un şampiyonluğu Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen organizasyonla ve binlerce taraftarın katılımı ile kutlandı. Kutlamada renkli görüntüler oluştu.

Arnavutköy Belediye Spor zorlu sezonun ardından şampiyonluğu elde ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Şampiyon takıma Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirildi. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programına binlerce taraftar katıldı. Organizasyonun ardından takım yöneticileri ve futbolcular temsili olarak kupayı tekrar kaldırdı. Programda Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacıya ve geçmiş dönem kulüp başkanı Turgut Baran'a imzalı forma ve plaket takdimi yapıldı. Kutlama organizasyonu sonunda Emre Kaya konseri ile taraftarlar coşkulu anlar yaşadı.

Ahmet Haşim Baltacı: "Arnavutköy Belediye Spor bu noktaya bileğinin hakkıyla geldi"

Düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Sevgili genç kardeşlerim ve değerli hemşerilerim, bu güzel akşamda, bu anlamlı gecede bize bu onurlu anları yaşatan güzel kadroyu tebrik ediyorum. Bu meydan birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı, mutlu anlarımızı paylaşıp anlamlı günlerde bir araya geldik ama bugün bambaşka bir geceyi yaşıyoruz. Arnavutköy Belediye Sporumuzun özellikle futbol branşında çok kısa süre içerisinde basamakları çok hızlı bir şekilde çıkmak sureti ile bugün geldiği bu noktaya, bileğinin hakkı ile geldi. Bir kez daha sebep olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Nihat Balan: "Arnavutköy bu şampiyonluğu hak ediyordu"

Arnavutköy Belediye Spor Teknik Direktörü Nihat Balan da, "Bizim için iyi bir sezon oldu. Ben biraz geç geldim ama bir hedef koyduk ve hedefimize ulaştık. Şu anda baktığımızda her geçen gün daha da kalabalıklaşıyoruz, taraftarımız bizim her daim yanımızda, bu sezon iyi bir şekilde bitti. Bu şampiyonluk Arnavutköy'e yakıştı ama bu bir başlangıç bizim için. Bundan sonra sonuna kadar iyi mücadele eden bir takım görecekler. Geldiğimiz günden beri hem bulunduğumuz bölgeyi tanıyoruz ve futbola ilgi var küçük bir ışık lazımdı oda oldu" şeklinde konuştu.

Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
Roma'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı Roma'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı Trabzonspor'un şampiyonluğu Berlin'de yayla şenliği havasında kutlandı Trabzonspor'un şampiyonluğu Berlin'de yayla şenliği havasında kutlandı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 11:00:06. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement