 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ataşehir Belediyesi'nden Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Paneli - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir Belediyesi'nden Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Paneli

Ataşehir Belediyesi, 20 Ocak Cumartesi günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 'Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi' konulu bir panel düzenleyecek. Panelde, Türk sporuna genel bakış, sporda yaşanan önemli olaylar ve şiddet vakaları ile şiddetin önlenmesi konuları ele alınacak. Moderatörlüğünü Gazeteci - Yazar Arif Kızılyalın'ın yapacağı panelde, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Turgay Biçer ve Eski Süper Lig Hakemi Spor Bilim Uzmanı Serkan Çınar da konuşmacı olarak yer alacaklar.

Ataşehir Belediyesi\'nden Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Paneli
16.01.2024 - 14:14,
Abone Ol

Ataşehir Belediyesi tarafından 20 Ocak Cumartesi günü "Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi" konulu bir panel düzenlenecek.

Türk sporuna genel bakış, sporda yaşanan önemli olaylar ve şiddet vakaları ile şiddettin önlenmesi konuları hakkında önemli bilgilerin paylaşılacağı panel Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde, 18.00 - 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Son dönemlerde yoğun tartışmalara neden olan "sporda şiddet" konusu ve alınabilecek tedbirler üzerine detaylı görüşlerin aktarılacağı panelin moderatörlüğünü deneyimli Gazeteci - Yazar Arif Kızılyalın yapacak. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Turgay Biçer ve Eski Süper Lig Hakemi Spor Bilim Uzmanı Serkan Çınar da konuşmacı olarak katılacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ataşehir, Spor, Şiddet, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ataşehir Belediyesi'nden Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Paneli - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nden Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement