Atiba'nın, Maraş dondurmacısıyla imtihanı

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, Maraş dondurmasını yakalamaya çalıştığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Atiba, Maraş dondurmacısıyla adeta imtihan yaşadı. Dondurmacıdan bir türlü istediği dondurmayı alamayan Kanadalı oyuncu, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Atiba Hutchinson'ın bu görüntüleri binlerce beğeni aldı.
(İHA)
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