Atiba'nın, Maraş dondurmacısıyla imtihanı - Son Dakika
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Atiba'nın, Maraş dondurmacısıyla imtihanı

22.06.2022 11:48

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, Maraş dondurmasını yakalamaya çalıştığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, Maraş dondurmasını yakalamaya çalıştığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Atiba, Maraş dondurmacısıyla adeta imtihan yaşadı. Dondurmacıdan bir türlü istediği dondurmayı alamayan Kanadalı oyuncu, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Atiba Hutchinson'ın bu görüntüleri binlerce beğeni aldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atiba'nın, Maraş dondurmacısıyla imtihanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atiba'nın, Maraş dondurmacısıyla imtihanı - Son Dakika
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