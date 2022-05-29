Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası - Son Dakika
Üye Girişi

Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası

29.05.2022 16:37
Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası

Atıcılıkta, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Buğra Tavşan, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde 7'inci oldu.

Atıcılıkta, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Buğra Tavşan, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde 7'inci oldu.

Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde yarışan Buğra Tavşan, sıralama müsabakasında attığı 581 puanla 8'inci olarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Milli sporcu, finalde attığı 145.8 puanla organizasyonu kategorisinde 7'inci sırada tamamladı.

Sıralama müsabakalarında Yusuf Dikeç, 573 puanla 31'inci, İsmail Keleş, 571 puanla 42'inciliği elde etti.

YORUMLAR
500
Aytun Çıray'dan Bakan Soylu'ya: 'Poligonlara Girip Çıkan Sığınmacıların Kimlik/İkametgâh Bilgileri Takip Ediliyor Mu' Aytun Çıray'dan Bakan Soylu'ya: 'Poligonlara Girip Çıkan Sığınmacıların Kimlik/İkametgâh Bilgileri Takip Ediliyor Mu' Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu
Kaynak: AA

Dünya Kupası, Milli Sporcu, Atıcılık, Silah, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası - Son Dakika


Son Dakika
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 16:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement