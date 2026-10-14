Atina\'da Avrupa şampiyonu olan milli sporcular Kahramanmaraş\'ta coşkuyla karşılandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Trap Solo Kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Kahramanmaraşlı milli sporcular coşkuyla karşılandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 27 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Safiye Temizdemir ve Esma Samira Kaya, Trap Solo Kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcular, Trap Trio Kadınlar kategorisinde de mücadele etti.

Avrupa şampiyonluğu elde ederek Kahramanmaraş'a dönen milli sporcular için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci ile sporcuları, aileleri ve antrenörlerini tebrik ederek çiçek takdim etti. Türk bayraklarıyla karşılanan milli sporculara vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulundu.