Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ve Benfica'yı eleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde - Son Dakika
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BBC

Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ve Benfica'yı eleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

14.04.2022 01:05
Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ve Benfica'yı eleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ve Real Madrid'den sonra, Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ve Benfica'yı eleyen Liverpool da yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ve Real Madrid'den sonra, Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ve Benfica'yı eleyen Liverpool da yarı finale yükseldi. Yarı final eşleşmeleri, Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid.

İngiltere Premier Ligi lideri Manchester City, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Atletico Madrid karşısında zor anlar yaşadı.

Heyecan dolu maçın 89. dakikasında Manchester City'den Stones, Felipe'nin yaptığı sert hareket sonrası yerde kaldı. Ardından saha karıştı.

Atletico Madrid'den Savic, Stones'u çekip saha dışına çıkarmak istedi. Bu hareket sonrası futbolcular arasında itişmeler yaşandı. Manchester City'den Ake ve Savic birbirlerinin yakasına yapıştı.

Olaylar sonrası hakem Daniel Siebert, Savic ve Ake'ye sarı kart gösterdi. Müdahaleyi yapan Felipe ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Manchester City 0-0 berabere biten maçla Madrid'den turla dönmeyi başardı.,

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni finalde Chelsea'ye 1-0 yenilerek kaybeden Manchester City, bu sezon mutlaka kupayı kazanmak istiyor.

Liverpool da yarı finalde

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile şampiyonluk için yarışan Liverpool da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Liverpool, Lizbon'da 3-1 kazandığı maçın rövanşında Benfica'yla sahasında 3-3 berabere kaldı.

İngiliz ekibine turu getiren goller 21. dakikada Konaté ile 55 ve 65. dakikalarda Firmino'dan geldi.

Benfica'da ise 32. dakikada Ramos, 73. dakikada Yaremchuk ve 81. dakikada Núñez fileleri havaldıran isimler oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının tarihleri 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs.

Final maçı ise 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak.

Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ve Benfica'yı eleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
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Son Dakika Spor Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ve Benfica'yı eleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde - Son Dakika

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