Atletico Madrid maçı D-Smart ve D-Smart GO'da

D-Smart, milli ara dönüşünde LaLiga'da haftanın maçı Barcelona - Atletico Madrid mücadelesini canlı yayınlayacak. Dev maçı deneyimli spor adamı Ömer Üründül yorumlayacak.

Xavi'nin takımın başına geçmesiyle toparlanmaya başlayan ve devre arası transfer döneminin flaş takımı olan Barcelona, yarın saat 18.15'te La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'i konuk edecek. Ferran Torres, Adama Traore gibi önemli isimleri kadrosuna katan Barcelona, son olarak Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'ı da alarak hücum hattını iyice güçlendirdi. Milli ara öncesinde Valencia maçında 2-0'dan geri dönüp maçı 3-2 kazanan moralli Atletico Madrid ise Camp Nou'dan iyi bir neticeyle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.LaLiga'da haftanın maçı Barcelona - Atletico Madrid mücadelesi, yarın saat 18.15'te D-Smart 77'nci Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. Aykut Aydın'ın anlatımda olacağı karşılaşmayı, deneyimli spor adamı Ömer Üründül yorumlayacak.