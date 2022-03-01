Atletizm: Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası - Son Dakika
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Atletizm: Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası

01.03.2022 22:55
Atletizm: Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası

Türk atletizminin unutulmaz isimlerinden Ruhi Sarıalp adına 8'incisi düzenlenen Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası'nda birinciliği kadınlarda Tuğba Danışmaz, erkeklerde ise Muammer Demir elde etti.

Türk atletizminin unutulmaz isimlerinden Ruhi Sarıalp adına 8'incisi düzenlenen Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası'nda birinciliği kadınlarda Tuğba Danışmaz, erkeklerde ise Muammer Demir elde etti.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda, kadınlarda üç adım atlama rekortmeni Tuğba Danışmaz, 13.80'lik derecesiyle 1097 puan topladı ve ilk sırayı aldı.

Sırıkla atlamacı Buse Arıkazan (4.35), hanesine yazdırdığı 1068 puanla ikinci sırayı elde etti. Sırıkla atlamacı Demet Parlak (4.30) ise 1052 puanla üçüncü basamakta yer aldı.

Erkekler müsabakalarında ise Türkiye şampiyonu uzun atlamacı Muammer Demir, 7.61'lik atlayışıyla 1053 puan topladı ve zirvenin sahibi oldu. Sırıkla atlamacı Zekicem Tenekebüken 5.15 ile ikinciliği, Ömer Faruk Çanakçı da 5.05 ile üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaların ardından yapılan seremonide dereceye giren atletlere kupaları ve para ödülleri dağıtıldı.

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Muammer Demir, Ruhi Sarıalp, Atletizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizm: Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası - Son Dakika


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