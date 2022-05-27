Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı - Son Dakika
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Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı

27.05.2022 20:57
Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde 46 ülkeden yüzlerce sporcunun yer aldığı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın resmi açılış töreni Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde 46 ülkeden yüzlerce sporcunun yer aldığı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın resmi açılış töreni Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törende yaptığı konuşmada, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası çerçevesinde dünyada ilk kez engellilere yönelik Para-Karate Şampiyonası'nın yapıldığına dikkati çekerek, "Para-karate yapan gençlerimiz, bu şampiyonada kendini dünyaya kanıtlayarak spor şehri Gaziantep anlayışını bütün dünyaya yayacak" ifadesini kullandı.

"Sporun birleştirici gücü dostluk ve kardeşliği getirecek"

Başkan Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insana, spora ve sporcuya yatırım yapmak için büyük gayret gösterdiklerini kaydederek, "Avrupa'nın ortasında büyük bir savaş var. Ukrayna milli takımının buraya getirilmesi ile ilgili federasyonlarımızla çalıştık. Gaziantep Büyükşehir olarak büyük destek verdik. Çocukların ölmemesi için gençlerin istediği geleceğe kavuşması için herkesin ama herkesin bu dünyada yaşaması için sizinle birlikte daha çok spor yapmamız gerekiyor. Çünkü insanlar tanımadığının bilmediğinin düşmanıdır. Bugün bir aradaysanız eğer, bu bir dostluk ve kardeşliktir. Sporun birleştirici gücü, dostluk ve kardeşliği getirecek. Gençlerin bu dostluğuna ve kardeşliğine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Para-karateyi dünya ilk defa Gaziantep'te duydu"

Para-karate kelimesini dünyanın ilk kez bu şampiyonayla duyulduğuna dikkati çeken Başkan Fatma Şahin, "Artık engellinin tanımını değiştiriyoruz. Para-karate yapan çocuklarımız, gençlerimiz, 'Para-karate nasıl olur?' sorusunun cevabını bugün bu şampiyonayla Gaziantep'te verecek. Spor şehri Gaziantep anlayışını bütün dünyaya yayacağız. Herkesin yaşayabildiği bir dünyayı gençlerle kuracağız" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise, farklı Avrupa ülkelerinden gelen sporculara seslenerek, gençleri Gaziantep'te görmenin mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek, bu şampiyonanın her bir sporcuya uğur getirmesini temenni etti.

"Ev sahipliği ile bizlere büyük katkı sağladılar"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz da Başkan Fatma Şahin'in desteklerinin kendileri için çok değerli olduğuna dikkati çekerek şunları aktardı: "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şampiyonaya gösterdiği ev sahipliği ile bizlere büyük katkı sağladı. 46 ülkeden 510 elit sporcunun katıldığı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası tahmin edeceğiniz gibi en zor müsabakaları içerisinde barındırıyor. Yarın ve pazar günü bu zorlu müsabakalarda 9 altın madalya 3 gümüş madalya almak için finallerde yer almak bizim için çok büyük bir gurur ve onur. Müsabakalar sırasında kazandığında aşırı motivasyondan kaybettiğinde içindeki hırslardan dolayı gözyaşlarına hakim olamayan Türk Milli takımının değerli izleyicileriyle gurur duyuyorum. Sizlerin desteği ile madalyalar inşallah sporcularımızın olacak." - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı - Son Dakika


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