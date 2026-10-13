Avrupa'da madalya kazanan milli sporcular Kahramanmaraş'ta çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Avrupa'da madalya kazanan milli sporcular Kahramanmaraş'ta çiçeklerle karşılandı

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Avrupa\'da madalya kazanan milli sporcular Kahramanmaraş\'ta çiçeklerle karşılandı
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Yunanistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular Safiye Temizdemir ve Esma Samira Kaya, Kahramanmaraş'ta çiçeklerle karşılandı. İki altın madalya kazanan Temizdemir ile gümüş madalyalı Kaya, karşılama sonrası duygularını anlattı.

Yunanistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan milli sporcular Safiye Temizdemir ve Esma Samira Kaya, memleketleri Kahramanmaraş'ta çiçeklerle karşılandı.

Başkent Atina'da 27 Eylül-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada Safiye Temizdemir, Trap Solo Kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Temizdemir, Trap Trio Kadınlar kategorisinde de takım arkadaşlarıyla birincilik elde ederek ikinci altın madalyasını aldı.

Milli sporcu Esma Samira Kaya ise Trap Trio Genç Kadınlar kategorisinde takım arkadaşlarıyla mücadele ederek Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda düzenlenen programda çiçeklerle karşılanan Temizdemir, AA muhabirine, şampiyonada 4 ayrı kategoride yarıştığını ve iki altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İki kez İstiklal Marşı'nı okutmanın ve Türk bayrağını göndere çektirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Temizdemir, şöyle konuştu:

"Ülkemize iki altın madalyayla dönmenin gururunu yaşıyoruz. Bizi burada karşılayan herkese sonsuz teşekkürler. 15 gün sonra dünya şampiyonası için yola çıkacağız. İnşallah oradan da iki altın madalyayla dönerim, dualarınızı bekliyorum."

Esma Samira Kaya da kürsüye çıkarken altın madalya kazanmayı hedeflediğini belirterek, "Çok heyecanlıydık. Kürsüye çıkarken isteğimiz altın madalyaydı ama gümüş madalya nasip oldu. Ülkeme gümüş madalyayla döndüğüm için çok mutluyum, gururluyum. Karşılama için çok teşekkür ederim." dedi.

Karşılama programına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıKahramanmaraşYunanistanGümüşSporSon Dakika

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