Menteşe\'de Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Spor

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturan Avrupa Hareketlilik Haftası, Menteşe Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal etkinlik kapsamında belediyeye yürüyerek geldi.

Her yıl farklı bir temayla kutlanan, bu yıl 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım" başlığında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, Menteşe'de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Bisiklet Derneği ve Mor Pedal'ın paydaşı olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında belediye çalışanları işe yürüyerek geldi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın önemine vurgu yapan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, "Avrupa Hareketlik Haftası'nı destekliyor ve önemsiyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için bisiklet ve toplu taşıma araçlarının kullanımını arttırmamız, karbon ayak izimizi ise azaltmamız lazım. Bu sabah belediyeye mesai arkadaşlarımız ile birlikte yürüyerek geldik. Çevre bilincimizi artırmak için bir adım attık. Hem çevreye hem de kişisel sağlığımıza katkı sağladık. Hafta boyunca farkındalık oluşturacak çeşitli etkinlikler düzenledik. Çevre dostu politikalarımız ile daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğine Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI ETKİNLİK TAKVİMİ

16 Eylül Pazartesi

08.30- Menteşe Belediye Personeli tarafından 'İşe Yürüyerek Gelme' etkinliği

17 Eylül Salı

14.00 - Kışla Parkı'nda 'Engelsiz Dans' etkinliği

21.30 - 23.00 - Menteşe Belediyesi Ali Fuat Özge Spor Tesisi'nde 'Voleybol Turnuvası'

18 Eylül Çarşamba

18.30 - 19.30 - Muğla Şehitlik Anıtı'na 'Bisiklet Turu'

19 Eylül Perşembe

10.00 - 18.00 - Menteşe Belediyesi Ali Fuat Özge Spor Tesisi'nde 'Kadınlara Özel Tenis Turnuvası'

20 Eylül Cuma

19.00 - 20.00 - Kışla Parkı'nda 'Açık Alanda Yoga' etkinliği

21 Eylül Cumartesi

19.00 - 20.00 - Kışla Parkı'nda 'Açık Alanda Pilates' etkinliği

22 Eylül Pazar

19.00 - 20.00 - Kışla Parkı'nda 'Açık Alanda Zumba' etkinliği - MUĞLA