Menteşe\'de Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturan Avrupa Hareketlilik Haftası, Menteşe Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal etkinlik kapsamında belediyeye yürüyerek geldi.
Her yıl farklı bir temayla kutlanan, bu yıl 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım" başlığında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, Menteşe'de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Bisiklet Derneği ve Mor Pedal'ın paydaşı olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında belediye çalışanları işe yürüyerek geldi.
Avrupa Hareketlilik Haftası'nın önemine vurgu yapan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, "Avrupa Hareketlik Haftası'nı destekliyor ve önemsiyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için bisiklet ve toplu taşıma araçlarının kullanımını arttırmamız, karbon ayak izimizi ise azaltmamız lazım. Bu sabah belediyeye mesai arkadaşlarımız ile birlikte yürüyerek geldik. Çevre bilincimizi artırmak için bir adım attık. Hem çevreye hem de kişisel sağlığımıza katkı sağladık. Hafta boyunca farkındalık oluşturacak çeşitli etkinlikler düzenledik. Çevre dostu politikalarımız ile daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz." dedi.
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğine Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.
AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI ETKİNLİK TAKVİMİ
16 Eylül Pazartesi
08.30- Menteşe Belediye Personeli tarafından 'İşe Yürüyerek Gelme' etkinliği
17 Eylül Salı
14.00 - Kışla Parkı'nda 'Engelsiz Dans' etkinliği
21.30 - 23.00 - Menteşe Belediyesi Ali Fuat Özge Spor Tesisi'nde 'Voleybol Turnuvası'
18 Eylül Çarşamba
18.30 - 19.30 - Muğla Şehitlik Anıtı'na 'Bisiklet Turu'
19 Eylül Perşembe
10.00 - 18.00 - Menteşe Belediyesi Ali Fuat Özge Spor Tesisi'nde 'Kadınlara Özel Tenis Turnuvası'
20 Eylül Cuma
19.00 - 20.00 - Kışla Parkı'nda 'Açık Alanda Yoga' etkinliği
21 Eylül Cumartesi
19.00 - 20.00 - Kışla Parkı'nda 'Açık Alanda Pilates' etkinliği
22 Eylül Pazar
19.00 - 20.00 - Kışla Parkı'nda 'Açık Alanda Zumba' etkinliği - MUĞLA
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