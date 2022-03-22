Avrupa ikincisi özel sporcu Ünlü, Genel Sekreter koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Avrupa ikincisi özel sporcu Ünlü, Genel Sekreter koltuğuna oturdu

22.03.2022 11:59
Avrupa ikincisi özel sporcu Ünlü, Genel Sekreter koltuğuna oturdu

Cirit Atma Sporunda Avrupa ikincisi olan Milli Sporcu Down Sendromlu Ramazan Ünlü, beraberinde Antrenörü Tarkan Güney ve Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile birlikte Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'yu makamında ziyaret etti.

Cirit Atma Sporunda Avrupa ikincisi olan Milli Sporcu Down Sendromlu Ramazan Ünlü, beraberinde Antrenörü Tarkan Güney ve Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile birlikte Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Kamil Duru'nun makam koltuğuna oturan Ramazan Ünlü, katıldığı Avrupa Şampiyonası hakkında bilgi verdi. İl Özel İdaresi olarak spora biraz daha fazla yatırım yapılmasını da isteyen Ünlü, desteklerinden dolayı da Genel Sekreter Kamil Duru'ya teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru da yaptığı açıklamada; "Bizim için çok özel olan insanlar kocaman yüreklerinde taşıdıkları sonsuz sevgileri ile bizlerin hayatında tarif edilemez bir güzellik katıyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden atletizm cirit atma sporunda Avrupa ikincisi olan Ramazan Ünlü'yü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Dün olduğu gibi bundan sonra da milli sporcumuz Ramazan Ünlü'nün yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan Ünlü'den Dünya Şampiyonası için de söz aldık. İnşallah bir sonraki ziyaretini Avrupa ikincisi olarak değil, dünya şampiyonu olarak edecek" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

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Ramazan Ünlü, Milli Sporcu, Kamil Duru, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa ikincisi özel sporcu Ünlü, Genel Sekreter koltuğuna oturdu - Son Dakika


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