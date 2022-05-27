Avrupa Konferans Ligi Şampiyonu Roma, taraftarıyla buluştu - Son Dakika
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Avrupa Konferans Ligi Şampiyonu Roma, taraftarıyla buluştu

27.05.2022 01:23
Avrupa Konferans Ligi Şampiyonu Roma, taraftarıyla buluştu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşan İtalyan takımı Roma, şampiyonluğu Roma caddelerinde tur atarak kutladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşan İtalyan takımı Roma, şampiyonluğu Roma caddelerinde tur atarak kutladı.

Avrupa'nın ilk kez bu yıl oynanmaya başlanan ve kulüpler düzeyinde üç numaralı turnuvası olma özelliği taşıyan organizasyonun finalinde, çarşamba günü Hollanda ekibi Feyenoord'u 1-0 yenerek ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Roma takımı, üstü açık iki otobüsle Trigoria'daki tesislerinden tarihi Caracalla Banyolarına, oradan da başkentin simge anıtı Kolezyum'a ve en son olarak da Circo Massimo'ya kadar şampiyonluk turu attı.

Tur sırasında Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ve oyuncular, taraftarlara kazandıkları kupayı gösterdi.

Büyük sevinçle takımlarını karşılayan Romalı taraftarlar, tezahüratta bulunup meşale yaktı.

İtalyan basınına göre, şampiyonluk turuna 100 bin civarında taraftar katıldı.

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Roma'nın Konferans Ligi şampiyonluğu İtalya basınında: 'Mourinho, senin gibisi yok' Roma'nın Konferans Ligi şampiyonluğu İtalya basınında: 'Mourinho, senin gibisi yok' Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu Roma
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa Konferans Ligi Şampiyonu Roma, taraftarıyla buluştu - Son Dakika


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