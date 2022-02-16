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Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor - Son Dakika

Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor

16.02.2022 15:41
Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin play-off turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak. 24 Şubat tarihinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası son 16 turuna yükselecek 8 takım belli olacak.

Dev takımlar dahil oldu

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren; Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla ve Zenit yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan dahil olacak.

Play-off ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Barcelona - Napoli

20.45 Zenit - Real Betis

20.45 B.Dortmund - Rangers

20.45 Sheriff - Sporting Braga

23.00 Sevilla - Dinamo Zagreb

23.00 RB Leipzig - Real Sociedad

23.00 Atalanta - Olympiakos

23.00 Porto - Lazio - İSTANBUL

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Play Off, Dortmund, Porto, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor - Son Dakika Spor


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