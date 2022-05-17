Avrupa şampiyonu Abdulsamet, Belediye Başkanı Beyazgül ile bilek güreşi yaptı - Son Dakika

Romanya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Abdulsamet Ocakoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bilek güreşi yaptı.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenen ve 26 ülkeden çok sayıda sporcunun yarıştığı Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak memleketine dönen Abdulsamet Ocakoğlu, Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile bir araya geldi. Beyazgül ve Canpolat, elde ettiği başarıdan dolayı milli sporcuyu tebrik ederek altın ile ödüllendirdi.

Görüşme sırasında Abdulsamet, Mehmet Canpolat'ın hakemliğinde Zeynel Abidin Beyazgül ile bilek güreşi yaptı.

Abdulsamet'in başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyazgül, "Tabii ki ülkemizin gururu aynı zamanda Urfa'mızın gururu. Bundan bir müddet önce biz göreve başladığımızda belediye başkanlarımızla 'Şanlıurfa'dan çok şampiyonlar çıkacak' diyorduk. İşte şampiyonlar birer birer gelmeye başladı. Şimdi kendisinden beklediğimiz dünya şampiyonluğu. Tabii ki orada bayrağımızın göndere çekilmesi ve sporcumuzun kürsüye çıkması inanılmaz güzel bir duygu. 84 milyon insanımız gururla izliyor, heyecanla bekliyor. Biz şimdi çalışmalarında kendisine başarılar diliyoruz. Yeni şampiyonlar için de ev sahipliğimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Canpolat ise inanmanın kazanmadaki rolüne değinerek Abdulsamet Ocakoğlu'nu tebrik etti.

Büyük bir gurur yaşadığını anlatan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu da Türk bayrağını göndere çekmekten duyduğu büyük sevinci ifade ederek, başarılarını gelecek şampiyonalarda sürdürmeyi hedeflediğini dile getirdi.