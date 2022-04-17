Avrupa Triatlon Kupası ikinci gün yarışları başladı - Son Dakika
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Avrupa Triatlon Kupası ikinci gün yarışları başladı

17.04.2022 16:18

Avrupa Triatlon Birliği tarafından Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Avrupa Triatlon Birliği tarafından Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gün yarışları, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleşiyor.

Organizasyon bünyesinde Türk sporcuların katılımıyla yaş grupları puan yarışları başladı.

TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın da aralarında yer aldığı sporcular, denizde yüzdükten sonra kıyı şeridinde önce bisiklet sürüp ardından koşacak.

Yarışların ardından büyüklerde kadınlar ve erkekler kategorilerinde organize edilen Avrupa Triatlon Kupası heyecanı başlayacak.

Sporcular, ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre mesafe kat edecek. Bu etabı da bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verilecek.

Avrupa Triatlon Kupası ikinci gün yarışları başladı
Avrupa Triatlon Kupası ikinci gün yarışları başladı
Avrupa Triatlon Kupası ikinci gün yarışları başladı

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Triatlon, Türkiye, Mersin, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Triatlon Kupası ikinci gün yarışları başladı - Son Dakika


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