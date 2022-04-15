Avrupa Triatlon Kupası yarın Mersin'de başlayacak - Son Dakika

Avrupa Triatlon Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışları, yarın Mersin'de başlayacak.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, toplantıda, Mersin'in doğası ve spor altyapısıyla önemli bir kent olduğunu belirterek, organizasyonun kente çok yakışacağını söyledi.

Avrupa triatlon yarışlarının kentte yapılmasının önemini anlatan Özyiğit, "Bir kente 170 yabancı sporcunun gelmesi çok kıymetli. Eğer bugün yaşanan talihsiz savaş olmasa herhalde sadece Rusya'dan 500 sporcu gelebileceği söylendi. Burada Ukraynalı sporcuları ağırlıyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. Moral ve motivasyon noktasında önemli bir iş olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yalçınkaya: "Burada sporcu kalitesi çok yüksek"

TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, organizasyonda bir vizyon olduğunu ifade etti.

Yenişehir'de düzenledikleri organizasyonlarda üstüne koya koya ilerlediklerini dile getiren Yalçınkaya, "Bu markayı dünyaya tanıtmalıyız. Avrupa'da triatletlerin beklediği ilk yarış Yenişehir olarak anılabilir. Burada sporcu kalitesi çok yüksek çünkü puan toplamak için ilk yarış. Talihsiz savaş, organizasyonu etkiledi. Önümüzdeki sene çok daha yüksek sayıların olduğu uluslararası bir yarış yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, organizasyonda Türk sporcuların iyi bir yarış çıkaracağına inandıklarını vurguladı.

Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik de triatlonda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye'nin daha iyi noktalara geleceğini kaydederek, "Şu anda Belarus ve Rus sporcular bütün yarışlardan men edilmiş durumda. Hiçbir şekilde yer alamıyorlar. Organizasyonları tabii ki etkiledi. Umarım yakın zamanda savaş sona erer ve her şey eski haline döner." diye konuştu.

Avrupa Triatlon Birliği Teknik Delegesi John Petrides, organizasyonda her şeyin çok iyi olduğunu ve Mersin'in önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını aktardı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vedat Akyar da kentte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışkın olduklarını belirterek, sporculara başarı diledi.

Organizasyon detayları

Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına 27 ülkeden yaklaşık 170 sporcu katılacak.

Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında yapılacak Avrupa Triatlon Kupası'nda büyükler ve gençler kategorilerinde yarışılacak.

Müsabakalarda sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina Kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek. Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

Aynı zamanda, organizasyon bünyesinde Avrupa Triatlon Gençler Kupası ile Türk sporcuların katılımıyla paratriatlon puanlı lig yarışları ve sprint müsabakaları da yapılacak. Organizasyon kapsamında düzenlenecek tüm yarışlarda toplam 600 sporcu mücadele edecek.