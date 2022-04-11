AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu

11.04.2022 21:02
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finale yükselen ekipler belli oldu.

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finale yükselen ekipler belli oldu.

Organizasyonun yarı finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Arkas Spor ile Spor Toto'yu 3-2 ile geçen Galatasaray HDI Sigorta, adlarını finale yazdırdı.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, 13 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te Sivas'taki 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi

Galatasaray, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Nisan 2022'de deprem mi oldu?
20:35 Öğrencilerin merakla beklediği zam muafiyeti için son söz İmamoğlu'nda!
20:31 Fransa'da sandıktan Karim Benzema'nın çıkması damga vurdu!
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 21:09:38. #1.12#
SON DAKİKA: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement