Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Taş kongrede aday olmayacak - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Taş kongrede aday olmayacak

27.05.2022 09:01
Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Taş kongrede aday olmayacak

Bölgesel Amatör Lig'den, 3. lige çıkmayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor'da; Kulüp Başkanı Suat Taş, 1 Haziran'da yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig'den, 3. lige çıkmayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor'da; Kulüp Başkanı Suat Taş, 1 Haziran'da yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı takımın 3. lige çıkmasının mimarlarından biri olarak kabul edilen Başkan Taş'ın bu kararı camiada üzüntüyle karşılandı.

Suat Taş yaptığı yazılı açıklamada, " 3 yıldan beri büyük onurla yürütmekte olduğum Ayvalıkgücü Belediye Spor Kulübü başkanlığını, sağlık sorunlarım ve gördüğüm lüzum üzerine sonlandırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

1 Haziran'da yapılacak olan genel kurul toplantısında kulübün başkanlığına aday olmayacağımı belirten Taş, "Genel kurulda seçilecek olan yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerine şimdiden başarılar dilerim. Görevim süresince bize her türlü yardımlarını esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e, belediye mensuplarına, kulübümüz yönetim kurulu üyelerine, sportif branşlardaki tüm teknik heyet, antrenör ve sporcu kardeşlerime, kulübümüz çalışanlarına, bizi yağmurda, çamurda yalnız bırakmayan taraftar grubumuz Ayvalıklı10'lara ve tüm taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim. Sevgiyle kalın." açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Taş kongrede aday olmayacak
Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Taş kongrede aday olmayacak
Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Taş kongrede aday olmayacak
Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Taş kongrede aday olmayacak

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Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Amatör Lig, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Taş kongrede aday olmayacak - Son Dakika


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