Ayvalıkgücü Belediyespor, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile Yola Devam Ediyor

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TFF 3'üncü Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynama başarısı gösteren Ayvalıkgücü Belediyespor'da teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yola devam edileceği duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktörümüz Mehmet Yıkılmazdağ ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ayvalık temsilcisi dış transferde Sultanbeyli Belediyespor'dan stoper Enes Filiz ile anlaşma sağlandığını duyurdu.