Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi

16.06.2022 13:49
Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi

6 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lige yeniden dönen Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı bir başladı.

6 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lige yeniden dönen Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı bir başladı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı genel kurul toplantısında kulüp başkanlığı görevine seçilen Mehmet Babayiğit'in öncülüğünde oluşturulan transfer komitesi tarafından yapılan çalışmalarda kırmızı-beyazlı ekibin geçen yılki kadrosundan 7 futbolcu ile dış transferde de 9 yeni oyuncu ile anlaştığı öğrenildi.

Ayvalıkgücü Belediyespor Basın Sözcüsü Nüsametdin Sayar, hedeflerinin iyi bir kadroyla lige başlamak olduğunu söyledi.

6 yıl sonra yeniden profesyonel lige dönmekten son derece memnun olduklarının altını çizen Sayar, "Amacımız 3. Ligde kalıcı olabilmek ve dahası da şampiyon olup 2. Lige yükselebilmektir. Bu gaye ile başladığımız transfer çalışmalarımız çerçevesinde iç transferde 7 futbolcumuz ile anlaştık. Dış transferde ise 9 futbolcu ile anlaşma sağladık. Şampiyon kadromuzdan bir çok oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Kendilerine yeni kulüplerinde balarılar diliyoruz. Yeni kadromuz ile 25 Haziran da topbaşı yaparak yeni sezon çalışmalarımıza başlayacağız. İhtiyaç halinde yeni futbolcu transferlerimizi yapacağız" dedi.

Öte yandan Ayvalıkgücü Belediyespor'un yeni transferleri ise; Kırklarelispor'dan Davut Babur, Bergama Belediyespor'dan Polat Güren, Aliağaspor'dan Timurcan Gök, Bursa Zaferspor'dan Kemalettin Döner, Bozcaadasapor'dan Gökhan Hüner, Bayburtspor'dan Yahya Kemal Berber, Ahmet Emin Aksakal, Silifke Belediyespor'dan Halil İbrahim Şimşek, Kayseri Emarspor'dan Ercan Çiftçi isimlerinden oluştu.

Takımda kalan sporcular ise; Taner Tamince, Samet Önger, Recep Pekgöz, Tugay Yıldırım, Ahmet Asi, Melik Yeğin, Ertuğrul Yıldırım oldu. - BALIKESİR

Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi
Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi
Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi
Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi
Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi
Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi

YORUMLAR
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Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ahde vefa Ayvalıkgücü Belediyespor'dan ahde vefa
Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Mehmet Babayiğit, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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