Ayvalıkgücü Belediyspor'da dümene Babayiğit geçti

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 6 yıl sonra yeniden profesyonel lige dönen Ayvalıkgücü Belediyespor'un genel kurul toplatısında Suat Taş'ın aday olmamasının ardından Kulüp Başkanlığına Mehmet Babayiğit getirildi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başladı.

Halil Burgaz'ın başkanlığa, Erkan Cılak ve Nüsamettin Sayar'ın katip üyeliklerinden oluşan divan heyetinin seçilmesinin ardından faaliyet ve bilanço raporları okunarak ibra edildi.

Suat Taş'ın duygusal veda konuşmasının ardından yapılan seçimlerde; tek liste oylandı.

Buna göre; kırmızı-beyazı kulübün yeni Başkanı Mehmet Babayiğit olurken, yeni yönetim kurulu üyelikleri ise; İsmail Ergin, Volkan Bekit, Yavuz Yılmaz, Hakan Albayrak, Nüsamettin Sayar, Hüseyin Topuz, Altay Erhanoğlu, Cenk Süküt, Hasan Hüseyin San, Samet Varol, Lütfü Kotan, Önder Kan isimlerinden oluştu. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise; Halil Burgaz, Nuri Özkan ve Ömer Evcimen seçildi.

Genel kurul toplantısında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kırmızı-beyazlı takımın 3. lige çıkmasında büyük emekleri olan eski Başkan Suat Taş ve yöntemin kuruluna teşekkür ederek, sezon başında Ayvalıkgücü Belediyespor'un layık olduğu yerin BAL ligi olmadığını söyleyip, takımın mutlaka profesyonel lige çıkması gerektiğine inanarak hareket edilmesi yönünde düşüncesini her fırsatta dile getirdiğini ifade etti. Ayvalıkgücü Belediyespor'un daha da üst ligler olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, kulübün yeni yönetiminin de bu yönde yoğun bir çaba içerisinde olacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un çiçeği burnunda başkanı Mehmet Babayiğit muhabirimize yaptığı açıklamada, hedeflerinin kırmızı-beyazlı camianın başarılarını daha da yükseklere taşıyabilmek olduğunu vurguladı.

Kulübün; basketbol, voleybol, atletizm branşlarında da pek çok başarısının bulunduğuna işaret eden Başkan Babayiğit, "Tabii ki tüm branşlarımızda elde edeceğimiz başarılarla Ayvalık'ımızın sesini sportif alanlarda da duyurmanın gayreti içinde olmaya çalışacağız. Bunu yaparken harcımızı Ayvalık'tan alarak alt yapımızı ilçemizin yetenekli gençleriyle güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Futbolda 3. ligin ardından 2. lige yükselebilmeyi arzuladıklarını kaydeden Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, "Önümüzdeki süreçte iç ve dış transferlerimizi yaparken; ligde geçici olmadığımızı, aksine kalıcı olup, zirvede olabilmenin mücadelesini vereceğiz. Umuyorum ki, yeni yönetim olarak Ayvalıkgücü'müzü hak ettiği bu zirveye taşıyacağız. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Başkan Babayiğit, kendilerine her zaman destek veren ve kırmızı-beyazlı kulübün başarısı için çırpınan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. - BALIKESİR