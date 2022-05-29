Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler

29.05.2022 12:42
Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve bağımlılıklardan uzak durulması amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve bağımlılıklardan uzak durulması amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi, her yıl düzenli olarak bağımlılıkla mücadeleye karşı dikkat etmek amacıyla bir bisiklet turu düzenledi. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla yapılan etkinlikte, katılımcılar yeşil yelekler giyerek ve bisikletlerine yeşil balonlar bağlayarak pedal çevirdi. Konak Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tur, İnciraltı Kent Ormanı'nda sona erdi. Turun bitiş noktasında ise çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Eskici: "Herkesin hayata sporla bağlanmasını tavsiye ediyorum"

Etkinlik hakkında konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bugün burada 'Bağımlı olma, bağımsız ol' diyoruz. Bu etkinlik tüm Türkiye'de yapılıyor ama adalar şehri İzmir'de de böyle bir etkinliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Etkinliğe katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Herkesin hayata sporla bağlanmasını tavsiye ediyorum. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerle berabere hayata pedal çevireceğiz" dedi.

Gülak: "Bağımlılıkla mücadeleye karşı dikkat çekmek için yaptığımız bir etkinlik"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi Başkanı Necmettin Gülak, etkinliği her yıl düzenli olarak yaptıklarını ancak pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bağımlılıkla mücadeleye karşı dikkat çekmek için yaptığımız bir etkinlik. Üniversitelerden öğrencilerimiz, Yeşilay topluluklarımız, bisiklet gruplarımız ve gönüllülerimiz katılıyorlar. Her yıl eş zamanlı bir etkinlik yapıyorduk ancak bu yıl İzmir'e özel 1 hafta gecikmeli yapıyoruz. Güzel geçmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fulcun: "Etkinliğimizin örnek olmasını diliyorum"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi Salih Fulcun ise bağımlılıkla mücadele çalışmalarında en önemsedikleri projeler arasında bisiklet etkinliğinin yer aldığını aktararak, "Etkinliğimizin gençlerimize ve diğer tüm gençlik hizmetlerinde çalışan paydaşlarımıza örnek olmasını diliyorum. Spor kulüpleriyle yapacağımız diğer çalışmalarımızla birlikte gençlerimizin bağımlılıkla mücadele çerçevesinde spor etkinliklerine yönlendirilerek zararlı alışkanlıklardan (Teknoloji, tütün, alkol, kumar ve uyuşturucu bağımlılığı) uzak durmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler
Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler
Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler
Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler
Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler
Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler
Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler

YORUMLAR
500
İzmir'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi İzmir'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi Gazeteci Ziynet Sertel Mezarı Başında Anıldı Gazeteci Ziynet Sertel Mezarı Başında Anıldı
Kaynak: İHA

Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 12:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement