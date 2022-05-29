Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve bağımlılıklardan uzak durulması amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi, her yıl düzenli olarak bağımlılıkla mücadeleye karşı dikkat etmek amacıyla bir bisiklet turu düzenledi. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla yapılan etkinlikte, katılımcılar yeşil yelekler giyerek ve bisikletlerine yeşil balonlar bağlayarak pedal çevirdi. Konak Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tur, İnciraltı Kent Ormanı'nda sona erdi. Turun bitiş noktasında ise çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Eskici: "Herkesin hayata sporla bağlanmasını tavsiye ediyorum"

Etkinlik hakkında konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bugün burada 'Bağımlı olma, bağımsız ol' diyoruz. Bu etkinlik tüm Türkiye'de yapılıyor ama adalar şehri İzmir'de de böyle bir etkinliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Etkinliğe katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Herkesin hayata sporla bağlanmasını tavsiye ediyorum. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerle berabere hayata pedal çevireceğiz" dedi.

Gülak: "Bağımlılıkla mücadeleye karşı dikkat çekmek için yaptığımız bir etkinlik"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi Başkanı Necmettin Gülak, etkinliği her yıl düzenli olarak yaptıklarını ancak pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bağımlılıkla mücadeleye karşı dikkat çekmek için yaptığımız bir etkinlik. Üniversitelerden öğrencilerimiz, Yeşilay topluluklarımız, bisiklet gruplarımız ve gönüllülerimiz katılıyorlar. Her yıl eş zamanlı bir etkinlik yapıyorduk ancak bu yıl İzmir'e özel 1 hafta gecikmeli yapıyoruz. Güzel geçmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fulcun: "Etkinliğimizin örnek olmasını diliyorum"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi Salih Fulcun ise bağımlılıkla mücadele çalışmalarında en önemsedikleri projeler arasında bisiklet etkinliğinin yer aldığını aktararak, "Etkinliğimizin gençlerimize ve diğer tüm gençlik hizmetlerinde çalışan paydaşlarımıza örnek olmasını diliyorum. Spor kulüpleriyle yapacağımız diğer çalışmalarımızla birlikte gençlerimizin bağımlılıkla mücadele çerçevesinde spor etkinliklerine yönlendirilerek zararlı alışkanlıklardan (Teknoloji, tütün, alkol, kumar ve uyuşturucu bağımlılığı) uzak durmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR