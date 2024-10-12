Bahattin Sofuoğlu 10. Oldu

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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışı 10. sırada bitirdi.

Sezonunun 11. ayağında ilk yarış, 18 tur üzerinden Estoril Pisti'nde yapıldı.

Bahattin Sofuoğlu, yeni takımı Yamaha Tayland ile ilk yarışına çıktı. Bahattin 16. sıradan başladığı yarışı, 10. sırada tamamladı. Diğer mili sporcu Can Öncü ise dün antrenmanda yaşadığı kaza nedeniyle yarışa katılamadı.

İlk yarışın galibi Yari Montella olurken, ikinciliği Adrian Huertas, üçüncülüğü ise Stefano Manzi elde etti.

Portekiz'deki ikinci yarış yarın gerçekleştirilecek.