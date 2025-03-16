Bahattin Sofuoğlu İlk Puanını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bahattin Sofuoğlu İlk Puanını Aldı

Geniş Video İzle

Bahattin Sofuoğlu, Phillip Island'daki yarışta ilk puanını alarak hedefe ulaştı, ikinci pistte dikkatli olacak.

16.03.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bahattin Sofuoğlu: "İlk yarıştaki hedefimiz puandı ve puanımızı aldık"

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu:

"İkinci gideceğim pist, testte kaza geçirdiğim pist, inşallah bu sefer çok daha güzel geçer"

"Ramazan ayındayız oruç tutuyoruz, antrenmanlarımızı eksik etmiyoruz"

SAKARYA - Dünya Superbike Şampiyonası'nda Phillip Island'da yaptığı yarıştan ilk puanını alan Bahattin Sofuoğlu, "İlk yarıştaki hedefimiz puandı. Yaşadığım sakatlık sebebi ile çok risk almadım. Sadece puan almaya çalıştım ve puanımızı aldık hamdolsun" dedi.

Supersport 300 ve Supersport Dünya Şampiyonası'nda geçirdiği yıllardan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'na adım atan Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Phillip Island'daki yarışında hedefine ulaşarak ilk puanını aldı. Testlerde de sakatlık geçirmesine rağmen hedefine ulaştığını belirten Sofuoğlu, yeni yarışacağı piste de daha önceki zamanlarda kaza geçirdiği için risk almayı düşünmediğini aktardı. Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarına hazırlanan Bahattin Sofuoğlu, çalışmalarını milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan pistte gerçekleştiriyor.

"Ramazan ayındayız oruç tutuyoruz, antrenmanlarımızı eksik etmiyoruz"

Yarışlara ara vermeden hazırlandığını belirten Bahattin Sofuoğlu, "Bir sakatlık yaşamıştım. Kışın sonrasında testlerim yapıldı ve ilk defa burada açıklıyorum testlerde de bir sakatlık oldu. Sonrasında iki hafta yarış vardı, o iki hafta arada hemen toparlanma sürecine girdik. İlk yarıştaki hedefimiz puandı ve daha iyisini tabii ki de yapmak istiyordum ama belki de yaşadığım sakatlık sebebi ile çok risk almadım. Sadece puan almaya çalıştım ve puanımızı aldık hamdolsun ilk yarışımızdan memnun döndük. Şimdi ikinci gideceğim pist, testte kaza geçirdiğim pist. Önceki sezonda da motor arızası sebebi ile kaza geçirdiğim pist. O yüzden burada da çok risk almayı düşünmüyorum. İnşallah bu sefer çok daha güzel geçer. Ramazan ayındayız oruç tutuyoruz, bu esnada antrenmanlarımızı eksik etmiyoruz. İftar öncesi ve sonrasında antrenmanlarımıza devam ediyor, yarışa hazırlanıyoruz. Dediğim gibi zor bir yarış olacak benim için çünkü o pistte yaşadığım kaza var. Şu an önyargım yok ama yaşanmışlıklar var o pistte, onu aklımın bir kenarında bulundurarak çokta risk almadan elimden geleni yapacağım" dedi.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Motosiklet, Yaşam, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahattin Sofuoğlu İlk Puanını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

13:02 Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
10:22 Gece kulübünde yangın En az 51 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti
10:05 Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
09:37 Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
06:21 ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 13:26:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bahattin Sofuoğlu İlk Puanını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.