Bahçeşehir Koleji Gran Canaria'yı Yendi - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji Gran Canaria'yı Yendi

Bahçeşehir Koleji Gran Canaria\'yı Yendi

Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu'nda Gran Canaria'yı 73-65 yenerek 10. galibiyetini aldı.

17.12.2024 23:12
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EuroCup A Grubu 12. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı 73-65 mağlup ederek, ligdeki 10. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Bahçeşehir Koleji: Jaleen Smith 5, Şehmus Hazer 10, Tai Odiase 16, Tyler Cavanaugh 10, Axel Bouteille 15, Massinburg 6, Furkan Haltalı, Marko Simonovic, Mateusz Ponitka 11

Başantrenör: Dejan Radonjic

Gran Canaria: Albicy, Brussino 5, Shurna 3, Tobey 16, Thomasson 17, Kljajic 2, Conditt 2, Homesley 5, Salvo, Alocen 4, Pelos 11

Başantrenör: Jaka Lakovic

1. Periyot: 29-16 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 44-32 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 61-45 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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