Bahçeşehir Koleji'nde kupa coşkusu - Son Dakika

Hüseyin Yücel: Yarım kalan bir hikaye var demiştik

"Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde güzel işler yapmayı planlıyoruz"

Enver Yücel : Kupayı Türk milletine armağan ediyorum Ömer Yücel : Henüz 5 senede Avrupa şampiyonu olduk Alpaslan Aydın : Seneye Şampiyonlar Ligi kupası bu ülkeye gelecek- Erhan Ernak: Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefliyoruz Erkan Yılmaz: Net favori olduğunuz kupada kazanmak daha zordur Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götüren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nde şampiyonluk coşkusu yaşandı.Müsabakanın ardından Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başantrenörü Erhan Ernak, basketbolcu Erkan Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Maç öncesinde çok heyecanlı olduklarını söyleyen Hüseyin Yücel, "Şu an çok mutluyuz. Yarım kalan bir hikaye var demiştik. Bu hikayeyi burada neticelendirdik. Ülkemize kupayı getirdik. Önümüzdeki hafta bayram, çifte bayram yaşattığımız için çok mutluyuz. Bugün burada bize destek veren taraftarlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Kalbimiz bundan sonrası için Anadolu Efes ve Bursaspor ile" dedi.Adım adım ilerlediklerini söyleyen Yücel, "Önce bunu sindirelim. Yazın güzel bir programla, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde güzel işler yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.ENVER YÜCEL: KUPAYI TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN EDİYORUMBAU Global Başkanı Enver Yücel, çok büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, "5 yıllık bir takım, bugün Avrupa kupasını alabiliyorsa, bu bir inançtır, bu bir aşktır, bu çalışmaktır. Bunu da elde ettik. Bundan sonra daha büyük hedeflere inşallah diyorum. Kupayı Türkiye 'ye armağan ediyorum, Türk milletine armağan ediyorum, bu Türkiye'nin başarısıdır diyorum" diye konuştu.ÖMER YÜCEL: HENÜZ 5 SENEDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUKBahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Ömer Yücel, henüz 5 senelik bir kulüp olmalarına rağmen Avrupa şampiyonu olduklarını kaydederek, "Çok gururluyuz. Hedefleri olan bir kulübüz. Bugün de bu çok güzel bir armağan. Kadir Gecesi 'nde Türk milletine armağanımız olsun. Daha nice kupalar getireceğimize inanıyorum. Tüm Bahçeşehir ailesine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.ALPASLAN AYDIN: SENEYE ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI BU ÜLKEYE GELECEKKolay günler geçirmediklerini dile getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın, "Ekip halinde çok çalıştık. Başarı böyle geldi. Bizim işimiz daha bitmedi. Bu yarım kalan işimizdi, bunu bitirdik. Bundan sonra daha yapacağımız çok iş var. Seneye Şampiyonlar Ligi kupası bu ülkeye gelecek" değerlendirmesinde bulundu.ERHAN ERNAK: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORUZÇok mutlu olduklarını söyleyen başantrenör Erhan Ernak, şu ifadeleri kullandı: "İki tane hedefimiz vardı, hem Basketbol Süper Ligi ile alakalı hem de bu kupayla alakalı. İlkini gerçekleştirdik, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu maçta 40 dakikayı kontrol etmeyi planlamıştık. 3 sayı averajımız vardı. Farkın açılabileceğini, kapanabileceğini öngörüyorduk. Buna çalıştık. Oyun planımıza bağlı kalmaktı hedefimiz. Yediğimiz seriden sonra idare edebildik diyebilirim."Bahçeşehir'in çok ciddi bir kurum olduğunun altını çizen Ernak, "Hem eğitim kurumu hem basketbol kulübü. Biz mücadele ettiğimiz her yerde en tepeyi hedefliyoruz. İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk hedefliyoruz" şeklinde konuştu.ERKAN YILMAZ: NET FAVORİ OLDUĞUNUZ KUPADA KAZANMAK DAHA ZORDURBahçeşehir Koleji'nin oyuncularından Erkan Yılmaz ise "Sporda net favori olduğunuz kupada kazanmak daha zordur, baskısı daha zordur. Biz takım olarak bunun üstesinden geldik ve kupayı kazandık. Şimdi sırada ligi en iyi yerde bitirip, orada da ilerlemek var" yorumunu yaptı.Bu maçın bir final olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Herkesin bir motivasyonu var. Ama biz kendi elimizde sertliği artırdık ve tekrardan farkı açtık. Final maçları hiçbir zaman kolay olmuyor" diye konuştu.

Erkan Yılmaz son olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne hedefledikleriyle ilgili gelen soruya, "Bence önce bunun kutlamasını yapalım, sonra gelecek seneyi düşünürüz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.