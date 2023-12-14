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Bahçeşehir Koleji, Sporting'i deplasmanda yendi - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Sporting'i deplasmanda yendi

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda L Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Sporting takımını 82-67 mağlup etti. Türk temsilcisi üçüncü maçında Litvanya temsilcisi Jonava ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji, Sporting\'i deplasmanda yendi
14.12.2023 - 00:47,
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci tur ikinci maçında, L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting takımını deplasmanda 82-67 yendi.

Lizbon'daki maçın ilk çeyreğini 30-22 önde geçen Bahçeşehir Koleji, devreyi de 42-38 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte 60-56'lik skorla üstünlüğünü ve farkı koruyan Türk temsilcisi, son çeyrekte farkı da açarak maçı 82-67 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki üçüncü maçında, 10 Ocak'ta deplasmanda Litvanya temsilcisi Jonava ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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