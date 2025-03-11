EuroCup çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya), Steve Bittner (Almanya)
Bahçeşehir Koleji: Tyler Cavanaugh 14, Christian Massinburg 6, Jaleen Smith 9, Axel Bouteille 9, Tai Odiase 5, Marko Simonovic 20, Furkan Korkmaz 10, Kenan Sipahi 6, Mateusz Ponitka 4, Şehmus Hazer 2
Başantrenör: Dejan Radonjic
Cedevita Olimpija: Aleksej Nikolic 10, DeWayne Stewart Jr. 11, Devin Robinson 11, Andrija Stipanovic 7, Brynton Lemar 5, Rok Radovic 5, DeVante Jones 12, Danilo Tasic 14, Gregor Glas 6, Joan Beringer
Başantrenör: Zvezdan Mitrovic
1. Periyot: 7-24 (Cedevita Olimpija lehine)
Devre: 38-46 (Cedevita Olimpija lehine)
3. Periyot: 56-65 (Cedevita Olimpija lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?