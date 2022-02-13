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Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı

13.02.2022 15:05

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşünü başlatması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin bisiklete binmeler Gençlik ve Spor Bakanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşünü başlatması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin bisiklete binmeler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklete bindi.

Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı
Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı
Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı

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Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı - Son Dakika
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