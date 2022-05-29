Bakan Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti Açıklaması

29.05.2022 15:06
Bakan Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ve Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanan milli karatecileri kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ve Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanan milli karatecileri kutladı.

Baktanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ve Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda toplam 11 madalya kazanan milli karateciler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ile Para Karate Avrupa Şampiyonası'nın son gününde alınan sonuçlarla milli sporcularımız şampiyonayı 7'si altın, 2'si gümüş, 2'si bronz üzere toplam 11 madalya ile tamamladı. Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızı kutluyorum. Takım halinde Avrupa Şampiyonu olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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Para Karate Avrupa Şampiyonası Para Karate Avrupa Şampiyonası Milli atletlerden Avrupa Kupası'nda 2 madalya Milli atletlerden Avrupa Kupası'nda 2 madalya
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti Açıklaması - Son Dakika


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