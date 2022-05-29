Bakan Kasapoğlu'ndan Bodrumspor'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Bodrumspor'a tebrik

29.05.2022 23:15
Bakan Kasapoğlu'ndan Bodrumspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig play-off finalinde rakibi TECO Karacabey Belediyespor'u mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig play-off finalinde rakibi TECO Karacabey Belediyespor'u mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig play-off finalinde rakibi TECO Karacabey Belediyespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Bodrumspor'a mücadele edeceği Spor Toto 1. Lig'de başarılar diliyor, TECO Karacabey Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." - İSTANBUL

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Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.
Kaynak: İHA

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