Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik

" Galatasaray Spor Kulübü 'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek için tebrik mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

Kaynak: İHA

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