Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

22.05.2022 00:17
Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gamze Gürdal'ı, gümüş madalya kazanan Mehmet Sami Saraç'ı, bronz madalya kazanan Oktay Atalay'ı ve Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Emine Göğebakan'ı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonanın devamında mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik - Son Dakika


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