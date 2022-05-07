Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti

07.05.2022 22:00
Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig'den, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Kulüplerimize önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de başarılar diliyorum."

YORUMLAR
500
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Mehmet Kasapoğlu, Esenler, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Göçmenlerin sınırı geçtiğini öne süren Sinan Oğan'a, Van Valiliği'nden cevap geldi: Sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz
21:52 Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti!
21:49 Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı!
21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
21:18 Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
20:40 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
20:31 Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 22:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement