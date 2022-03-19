Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı - Son Dakika
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Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı

19.03.2022 16:47

- BAL maçında gerginlik Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı Ankara'nın Sincan ilçesinde oynanan Çubukspor, Sincan Belediyespor Bölgesel Amötür Lig müsabakasında gergin anlar yaşandı.

- BAL maçında gerginlik

Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde oynanan Çubukspor, Sincan Belediyespor Bölgesel Amötür Lig müsabakasında gergin anlar yaşandı.

Çubukspor ile Sincan Belediyespor arasında oynanan müsabaka sırasında tartışma yaşandı. Bu sırada saha kenarında yedek oyuncular arasında da gerginlik oldu. Sincan Belediyespor oyuncusu rakip takımının oyuncusuna kafa attı. Aldığı darbe sonucu futbolcu yere yığılırken, saha karıştı ve olaylar çıktı. Gerginlik tribüne de sıçrarken, olaylar büyümeden önlendi.

Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı
Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı
Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı - Son Dakika
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