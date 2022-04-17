Balıkesir'de geleneksel gece güreşlerine 200 pehlivan katıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de geleneksel gece güreşlerine 200 pehlivan katıldı

17.04.2022 13:07
Balıkesir'de geleneksel gece güreşlerine 200 pehlivan katıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ramazan Şenlikleri dahilinde düzenlenen gece güreşleri yoğun ilgi gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ramazan Şenlikleri dahilinde düzenlenen gece güreşleri yoğun ilgi gördü. Kırsal Sübeylidere Mahallesi'nde muhtar Mustafa Demir'in öncülüğündeki güreşlerde 200 pehlivan kıran kırana güreşirken, güreşleri binlerce vatandaş izledi. Gece yapılan yağlı güreş drone ile havadan görüntülendi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Sübeylidere Mahallesi'nde, pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan geleneksel yağlı pehlivan güreşlerinin 5.'si dün gece yapıldı. İftardan sahura kadar devam eden güreşlere yurdun değişik yerlerinden, değişik boylarda yaklaşık 200 pehlivan katılırken, güreşleri binlerce kişi izledi. Akşam saatlerinde alanı dolduran vatandaşlar, gece boyunca güreşleri izledi.

Eski milli güreşçi Aslan Seyhanlı'nın organizasyonunda yapılan güreşlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Belediyesi de destek verdi.

Gece boyunca devam eden güreşlerde büyük heyecan yaşandı. Güreşlerin çok ilgi gördüğünü anlatan Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir, "Güreşlerimizin bu yıl 5.'sini yapıyoruz. Kalabalığımız iyi. Çok hareketli geçiyor. Biz bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz. İnşallah iyi olacaktır. Bu vesileyle seyircilerden çok memnunuz. Güreşler büyük ilgi gördü" dedi.

Aslan Seyhanlı da, "Ramazan şenlikleri dahilinde yapılan güreşlerde, köy muhtarımız Mustafa Demir ve Burhaniye Belediye Başkanı Kemal Deveciler ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a destelerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu ata sporunu, hem minderde, hem yağlı ve hem de karakucakta devam edecektir. Benim canım sağ olduğu sürece bu güreşler devam edecektir. Şu anda seyirci de muhteşem, güreşçi de çok. Çök güzel görüşler olmaktadır" diye konuştu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise, "Burada Sübeylidere pehlivan güreşlerinin 5.'sini yaptık. Gecen sene pandemi sebebiyle yapamamıştık. Bu sene yaptık. Bundan sonra da bu güreşleri devam ettireceğiz. Haziran ayında da Burhaniye Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz var. Geleneklerimizi göreneklerimizi devam ettirmek durumundayız. Güzel güreşler oluyor. Hava da güzel. Allah yardım etti. Güreşler de güzel oluyor. Güreşçilere başarılar diliyorum. Bu geleneği devam ettirdiği için muhtarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir'de geleneksel gece güreşlerine 200 pehlivan katıldı
Balıkesir'de geleneksel gece güreşlerine 200 pehlivan katıldı
Balıkesir'de geleneksel gece güreşlerine 200 pehlivan katıldı
Balıkesir'de geleneksel gece güreşlerine 200 pehlivan katıldı
Balıkesir'de geleneksel gece güreşlerine 200 pehlivan katıldı

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Mustafa Demir, Balıkesir, Burhaniye, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir'de geleneksel gece güreşlerine 200 pehlivan katıldı - Son Dakika


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