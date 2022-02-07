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Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası - Son Dakika

Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası

07.02.2022 10:28
Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası

Balıkesir 4. Ulusal Artistik Cimnastik Turnuvası Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda başladı.

Balıkesir 4. Ulusal Artistik Cimnastik Turnuvası Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda başladı. "Okullar Tatile, Çocuklar Spora" sloganıyla ev sahipliği yapan Balıkesir'de, 2018 yılından bu yana her yıl düzenlenen Ulusal Jimnastik Turnuvası'nın bu yıl 4.'sü gerçekleştirildi.

Balıkesir 4. Ulusal Artistik Cimnastik Turnuvası'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte 9 ilden çok sayıda kulüp ve sporcu katıldı. Açılış Seremonisi ile birlikte başlayan Cimnastik şöleni, yapılan yarışmalar sonucunda ödül töreni ile tamamlandı. Çocuklara bilinçli spor yaptırmak, branşı tanıtmak, yaygınlaştırmak ve yetenekli sporcuları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen turnuva, Minikler A Erkekler, Minikler A Kızlar, Minikler B Erkekler, Minikler B Kızlar, Küçükler (Kız-Erkek), Yıldızlar (Kız-Erkek) ve Genç Kızlar kategorilerinde gerçekleştirildi. 05-06-2022 tarihleri arasında iki gün süre ile Şehit Turgut Solak Spor Salonunda yapılan seyir keyfi yüksek be heyecanlı müsabakalarda 9 kategoride çok sayıda kulüp ve ferdi sporcu bir araya geldi. Bugün yapılan müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Dikkat, cesaret ve zerafetin bir arada olduğu Artistik Cimnastik Turnuvasında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bu yıl 4.sü düzenlediğimiz turnuvada amacımız, bu tatil sürecini sporcuların en iyi şekilde değerlendirmelerini, kulüplerin bir araya gelmelerini ve sporcuların birbirleriyle kaynaklarını sağlamak. Bu tür faaliyetlere, turnuvalara, etkinliklere önem veriyoruz. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin her birini birer yetenek olarak görüyoruz. Aralarında daha yetenekli ve daha çok çalışanlarının Türkiye Şampiyonalarında, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı, antrenörlerini, kıymetli ailelerini ve kulüplerini tebrik ediyor, paydaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası
Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası
Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası
Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası
Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası
Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir'de ulusal cimnastik turnuvası - Son Dakika Spor


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