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Balıkesirspor'da hedef 3 puan - Son Dakika

Balıkesirspor'da hedef 3 puan

07.01.2022 16:33
Balıkesirspor'da hedef 3 puan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, 9 Ocak Pazar günü deplasmanda Boluspor maçında 3 puanı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, 9 Ocak Pazar günü deplasmanda Boluspor maçında 3 puanı hedeflediklerini söyledi.

Bulak, Boluspor mücadelesi öncesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Boluspor maçını değerlendiren Bulak, "Bu hafta biliyorsunuz pazar günü Bolu'da Boluspor'a karşı oynayacağız. Ligin ilk yarısında yendiğimiz iki takımdan biri. Bu maçı da yine yenmek için oynayacağız. Çocuklarla yaptığımız toplantılarda hep aynı şeyi söylüyorum, bizim 1 puanla işimiz yok bütün maçlarımızı galibiyet için oynayacağız." dedi.

Son 6 maçta aynı motivasyon ile sahaya çıktıklarını fakat istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Bulak, "Birbirimizi daha iyi tanıdık. Hem oyuncular bizim oyun alışkanlıklarımıza alıştılar hem de biz onların daha ne yapabileceğini biliyoruz. O bakımdan rakibi yenmek için oynayacağız, sadece Boluspor değil, önümüzde oynayacağımız bütün maçları kazanmamız lazım. Biz ona göre çalışıyoruz." diye konuştu.

Takımdan ayrılan oyuncular olduğunu hatırlatan Bulak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdulkadir Özgen takımdan ayrıldı, Andaç ve Cemal ayrılacak. Bunun yanında takımdan ayrılacak birkaç oyuncumuz daha var. Roman Bejzak tatilde ülkesine gitti ve Kovid-19 oldu. Ülkesinde önce eşi, sonra da çocukları kovid oldu. Karantinada oldukları için sanırım birkaç gün içerisinde karantinası bitecek ve aramıza katılacak. Muhammet Ali Doğan da bu arada kovide yakalandı. O bugün aramıza katılıyor. Bilindiği gibi İbrahim Halil Çolak'ın Eyüp maçından önce testi pozitif çıkmıştı ama şu anda sadece Roman Bejzak aramızda değil."

Genç oyuncu Peter Ambrosse ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, bu oyuncunun 12 Ocak'ta ara transfer açıldıktan sonra kadroya dahil edileceğini söyledi.

"Erdem'in değeri 1,5 milyon avro"

Balıkesirspor'un başarılı ve genç yetenekleri arasında yer alan Erdem Gökçe için birçok kulüpten tekliflerin geldiğini söyleyen Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, şartlarını kabul eden kulüplerle masaya oturacaklarını ifade etti. Bulak, Erdem'in transferiyle de ilgili şunları söyledi:

"Trabzonspor Erdem Gökçe'yi izledi. Karabük'ün Başkanı Süleyman Bey'le görüştük. Bunun yanında Eyüp Başkanının teklifi var, İstanbulspor Başkanının teklifi var. Fakat biz oyuncumuzun değerini biliyoruz ve bu değer karşılığında oyuncumuzu vermek istiyoruz. Alabilecek olanlar da şu şartla bize gelsin istiyoruz, Erdem Gökçe için o değer 1,5 milyon avro. Dolayısıyla bizim isteğimiz, düşüncemiz bu ve sene sonuna kadar bizde oynamasını istiyoruz. Erdem Gökçe iyi bir çocuk, iyi bir ailede yetişmiş, iyi bir eğitim almış birisi. Mevki itibarıyla eksikleri var ama o düzelecek. Ben gelince daha ilk antrenmanda Erdem'in iyi bir oyuncu anladım ve kendisini çekip konuştum."

Son olarak yönetimin transfer tahtasını açacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Giray Bulak, "Kulüp yönetimimiz transfer tahtasını açabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Ben inanıyorum ki yönetimimiz transfer tahtasını açacaktır." diye konuştu.

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Balıkesirspor, Giray Bulak, Boluspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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