Üye Girişi
Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika

Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından

12.02.2022 22:02
Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Taktik anlamda oynadığımız oyun, çok pozisyon üretebileceğimiz oyun bizden yanaydı, şans bizden yana değildi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Taktik anlamda oynadığımız oyun, çok pozisyon üretebileceğimiz oyun bizden yanaydı, şans bizden yana değildi." dedi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını verdikleri mücadelelerinden dolayı kutladığını belirtti.

Çok duran top ve korner kazanmalarına rağmen 1 golden fazla atamadıklarını ifade eden Bulak, ilk yarıyı 1-0 önde kapadık, ikinci yarı rakibimizin oyuncu değişiklikleriyle baskılı oynayacağını biliyorduk. Onları da kazandıkları için tebrik ediyorum ama biz Anıl'la 2-0'ı bulabilseydik veya oyun 1-1 olduktan sonra karşı karşıya Halil'le 2-1 yapabilseydik çok daha farklı bir şey olacaktı." diye konuştu.

Bulak, bütün olumsuzluklara rağmen oyuncularının yürekli oyun ortaya koyduklarını vurguladı.

Bu maçta çok gol pozisyonu ürettiklerini anlatan Bulak, şöyle konuştu:

"Oğuzhan bizim şüphesiz evladımız, çok iyi bir çocuğumuz, penaltıyı kaçırmış olabilir. Olsun, hiç sorun değil. Oyuncumu kaybetmektense maçı kaybetmeyi yeğlerim. Onu da kazanacağız, hakem arkadaşlarımız çok iyi maç yönettiler, bütün düdüklerin yüzde 100'e yakını doğruydu. Kocaelispor'da geniş bir kadroya sahip bir takım. Mehmet hocada yeni başladı ama kazansaydık farklı bir hikaye yazabilecektik. Yine onun peşinde koşacağız. Yani biz puanımızı on dört yapıp Kocaeli yirmi dörtte tutup buradan bunu çıkartabilirdik, kazanabilirdik, bunlar bize hep yakın maçlar. Taktik anlamda oynadığımız oyun, çok pozisyon üretebileceğimiz oyun bizden yanaydı, şans bizden yana değildi. Oyuncularımı kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum."

Mehmet Altıparmak: "Bugünün en önemli şeyi üç puandı"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da iyi futbol oynadıklarını dile getirdi.

Altıparmak, Balıkesirspor'u ve oyuncularını da tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Geçen hafta belki mağlup olduk ama çok iyi oynamıştık ve çok pozisyonumuz vardı. Bugün daha az pozisyona girdik ama kazanan taraf olduk. Bugün bu mücadeleyi yapan ve kazanan bütün takımı kutluyorum. Oynayan, oynamayan bizimle birlikte olmayıp Kocaeli'de kalan bütün oyuncularımızı hepsini kutluyorum. En azından taraftarımıza bir armağan hediye etmiş olduk. Bunun da sevincini yaşıyoruz. Daha adaptasyon sürecindeyiz ama bugünün en önemli şeyi üç puandı ve biz bunu aldık. Bütün oyuncularımı, herkesi kutluyorum. Hepimize hayırlı olsun."

Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından

YORUMLAR
500

Balıkesirspor, Giray Bulak, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 22:13:44. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement