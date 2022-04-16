Balıkesirspor-Menemenspor maçının ardından - Son Dakika
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Balıkesirspor-Menemenspor maçının ardından

16.04.2022 16:43

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında sahasında NasaDoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Bizim için keyifli bir maçtı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında sahasında NasaDoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Bizim için keyifli bir maçtı. İstediklerimizi yapabilmemiz bakımından pozitif bir maç oldu." dedi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi. Maçlarda hep şansız goller yediklerini vurgulayan Bulak, şöyle konuştu:

"Bizim için keyifli bir maçtı. İstediklerimizi yapabilmemiz bakımından pozitif bir maç oldu. İyi top çevirdik, iyi pas yaptık. Geçiş oyunlarında özellikle kenar bindirmelerinde iyi işler yaptık, çok pozisyon ürettik. Erdem'in taşıdığı, atak yaptığı 20 pozisyon var. Yani biraz rahat olabilsek bunların bir kısmı sonuçlanabilir. Biz elimizdeki mevcut oyuncularla oynuyoruz, rakiplerimiz transfer yapmış, santrfor çıkarıp yerine santrfor koyuyor. Biz bunu yapamıyoruz ama oyunun içinde iyi işler yapılıyor, bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Hakem maçı iyi yönetti ama bize verilmeyen penaltı pozisyonu ile rakibe verilen penaltı pozisyonu doğru değil. Bunlar hakemlerin şansızlığı, rakibin şansı, bizim şanssızlığımız."

Menemenspor cephesi

NasaDoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da Balıkesir'e kazanmak için geldiklerini ifade etti.

Alt sıralardan kurtulmak için bu maçta 3 puana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Mutlu, "Balıkesirspor sahada iyi bir mücadele verdi. İki taraf da pozisyonları buldu, maçta risk de aldık. Son dakikada da olsa golü bulmak iyidir. En azından kazanamadığımız yerde kaybetmemek de önemli. Aldığımız bir puan belki ligde ileride bizim durumumuzu belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor-Menemenspor maçının ardından
Balıkesirspor-Menemenspor maçının ardından
Balıkesirspor-Menemenspor maçının ardından
Balıkesirspor-Menemenspor maçının ardından

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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