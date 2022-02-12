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Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli atlet şampiyon oldu - Son Dakika

Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli atlet şampiyon oldu

12.02.2022 19:07
Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli atlet şampiyon oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli atlet birincilik elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli atlet birincilik elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek gün süren şampiyonada ay-yıldızlı atletlerden 23 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada erkekler 400 metrede milli atlet İsmail Nezir 47.87'lik derecesiyle, gülle atmada Pınar Akyol 16.57 metrelik derecesiyle, 800 metrede Mevlüt Kılıç 1.56.17'lik derecesiyle, kadınlar 400 metrede ise Nevin İnce 55.69'luk derecesiyle şampiyonluk elde etti.

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Sırbistan, Atletizm, Belgrad, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli atlet şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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